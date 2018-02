Qui est Sven Mary, l'avocat belge qui défend Salah Abdeslam ?

Sven Mary avait tout de même tenté de tempérer cette annonce, assurant vouloir réfléchir à la question : "Un dossier comme celui-là, ça change la vie. La mienne, mais aussi celle de mes proches. Je dois discuter avec eux. J'ai une stratégie à adopter", avait-il répondu à L’Express . A tous ceux qui lui demandaient pourquoi il voulait défendre "un individu aussi terrifiant", l’avocat avait simplement répondu : "J’ai choisi mon métier et ma discipline, le droit pénal, en toute connaissance de cause. J’assume mes choix. J’ai des idées personnelles qu’on ne m’enlèvera pas de la tête et les attentats de Paris m’ont révulsé mais mon travail consiste à défendre les personnes qui me demandent de l’aide", expliquait-il dans La Libre Belgique.





En demandant toutefois aux gens "de faire la part des choses" et "de ne pas verser dans l’amalgame. Je ne le leur demande pas pour moi, mais pour mon entourage, ma femme et mes enfants, qui souffrent parfois de la situation." A 43 ans, celui que l’on surnomme parfois "l’avocat des crapules" n’en est plus à son coup d’essai. Parmi ses clients : le prédicateur Fouad Belkacem, Murat Kaplan, surnommé "le roi de l’évasion" ou encore Bruce Sauw, condamné pour le viol et le meurtre d’une jeune femme. Sven Mary n'est d'ailleurs pas apprécié du parquet fédéral qui l'avait accusé d'entretenir "un climat de peur", selon Le Soir.