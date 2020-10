Comment les milliardaires - mais pas tous - ont vu leur fortune exploser depuis le début de la pandémie

Ils sont un peu plus de 8000 dans le monde, et si l’on fait le bilan de la crise à ce jour, ce sont bien eux qui s’en sortent le mieux. Eux, ce sont les milliardaires en dollars du monde entier, une population forcément particulière, dont les fortunes sont souvent un baromètre assez fidèle de l’économie, sauf peut-être cette année.

De fait, quand on observe la bonne santé de la bourse outre-Atlantique, on constate surtout la santé insolente de quelques actions du secteur technologique, celles d'Amazon, Google, Apple, Facebook, des GAFA auquel on peut rajouter l'action Tesla, qui elle aussi semble totalement ignorer la crise. Son fondateur, Elon Musk, a ainsi vu sa fortune quadrupler depuis le début de l'année, pour atteindre 115 milliards de dollars, faisant de lui la troisième fortune mondiale, dépassant Mark Zuckerberg,et les deux fondateurs de Google. Il y a un an, son patrimoine culminait à "seulement" une trentaine de milliards.