Qui sont Denis Mukwege et Nadia Murad, les prix Nobel de la paix 2018 ?

Ne jamais se résigner à l'horreur, telle pourrait être la devise du docteur Denis Mukwege, qui depuis des années "répare" les femmes violées victimes des guerres oubliées dans l'est de la République démocratique du Congo. "L'homme cesse d'être homme lorsqu'il ne sait plus donner l'amour et ne sait plus donner l'espoir aux autres", déclarait-il en 2015 au personnel de l'hôpital de Panzi qu'il dirige à Bukavu.





Âgé de 63 ans, marié et père de cinq enfants, le Dr. Mukwege aurait pu rester en France après ses études à Angers. Mais il fait le choix de retourner dans son pays et d'exercer à l'hôpital de Lemera, dans la région du Sud-Kivu. Il découvre alors les souffrances de femmes qui, faute de soins appropriés, sont régulièrement victimes de graves lésions génitales post-partum les condamnant à une incontinence permanente.





C'est en 1999 que le Dr. Mukwege crée l'hôpital de Panzi. Conçu pour permettre aux femmes d'accoucher convenablement, le centre devient rapidement une clinique du viol à mesure que le Kivu sombre dans l'horreur de la deuxième guerre du Congo (1998-2003) et de ses viols de masse. Cette "guerre sur le corps des femmes", comme il l'appelle, continue encore aujourd'hui. "En 2015, on avait observé une diminution sensible des violences sexuelles. Malheureusement, depuis fin 2016-2017, il y a une augmentation", indiquait-il à l'AFP en mars dernier.





Par son combat pour la dignité des femmes du Kivu, le lauréat du prix Sakharov 2014 est aussi de fait le porte-parole des millions de civils menacés par les exactions des groupes armés ou des grands délinquants de cette région riche en coltan. Profondément croyant, ce fils de pasteur pentecôtiste a d’ailleurs échappé de peu un soir d'octobre 2012 à une tentative d'attentat. A deux mois et demi d'élections cruciales en RDC, les jurés du prix Nobel ont également récompensé une voix parmi les plus sévères envers le régime du président Joseph Kabila.





En effet, depuis 2015, alors que la RDC s'enfonce dans une crise politique émaillée de violences, "L'Homme qui répare les femmes", comme le décrit un documentaire consacré à son combat et sorti en 2015, a dénoncé à plusieurs reprises "le climat d'oppression [...] et de rétrécissement de l'espace des libertés fondamentales" dans son pays. Fin juin, Denis Mukwege a encouragé les Congolais "à lutter pacifiquement" contre le régime du président Joseph Kabila plutôt que de miser sur les élections prévues le 23 décembre "dont on sait d'avance qu'elles seront falsifiées". Et à ceux qui le croient tenté par la politique, il rétorque néanmoins que seuls comptent pour lui les malades de Panzi, mais qu'il n'entend en rien renoncer à sa liberté d'expression.