Qui sont les cinq enfants de djihadistes rapatriés en France ?

RAPATRIEMENT - Après des semaines de tergiversations, la France a rapatrié cinq enfants de djihadistes présumés, sur son sol. Des enfants au nombre de cinq, "orphelins et isolés" qui se trouvaient dans le nord de la Syrie et parmi eux, une fratrie dont la mère avait été tuée, six mois auparavant et une petite fille de cinq ans.