Qui sont les djihadistes français détenus en Syrie ?

JT 20H - Actuellement, il y aurait 95 djihadistes français détenus par les Kurdes en Syrie. La France craint qu'ils ne profitent du chaos actuel dans le nord-est syrien pour rejoindre l'Hexagone.

La guerre qui se déroule en Syrie nous concerne au plus haut point. L'intervention turque dans le nord-est du pays pourrait avoir comme conséquence la libération d'une centaine de djihadistes français actuellement détenus par des geôliers kurdes. Qui sont ces ressortissants français qui ont choisi de rejoindre Daech ? Quel est leur profil et quel est leur degré de dangerosité ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.