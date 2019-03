Qui sont les victimes du crash de l’Ethiopian Airlines ?

Les recherches continuent. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a confirmé, dimanche, la mort des 157 passagers et membres d'équipage. Parmi eux, au moins neuf Français, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Au total, plus d'une trentaine de nationalités différentes étaient à bord de cet avion, dont de nombreuses personnes affiliées à l’ONU. L’accident s'est produit la veille de l’ouverture, à Nairobi, capitale du Kenya, de la conférence annuelle du Programme des Nations unies pour l’environnement prévue entre les 11 et 15 mars.





Des informations sur les passagers commencent à émerger. Un responsable de la fédération kényane de football, Hussein Swale a perdu la vie avec 31 autres Kényans. A ces côtés, des Belges, des Canadiens, des Marocains, des Américains, des Anglais, des Russes, des Espagnols...