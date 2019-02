R. Kelly libéré sous caution après avoir plaidé non coupable d'abus sexuels

Cette nouvelle enquête a débuté début janvier. La justice de Chicago a entamé des poursuites après la diffusion sur la chaîne Lifetime de la série documentaire en six parties "Surviving R. Kelly". Cette dernière multiplie les témoignages sur "les abus sexuels, mentaux et physiques" qui auraient été perpétrés par le chanteur.





Selon la procureure Kimberly Foxx, une vidéo montre l'artiste à son domicile ayant des rapports sexuels avec une des victimes, alors âgée de 14 ans. Deux autres victimes présumées, dont une âgée de 16 ans à l'époque, ont fourni des échantillons de sperme. Dans un cas, l'analyse ADN a confirmé qu'il appartenait à R. Kelly.





R. Kelly, originaire de Chicago et notamment interprète du tube "I Believe I Can Fly", fait face depuis des décennies à des accusations d'abus sexuels et de pédophilie. Le chanteur a été brièvement marié, en 1994, avec la jeune star de 15 ans Aaliyah, dont les parents avaient ensuite fait annuler le mariage.