Rachel Levine, une pédiatre transgenre au ministère de la Santé de l'administration Biden

Inversement, la présidence de Donald Trump aura en effet été marquée par sa tentative d'exclure de l'armée les personnes transgenres, pour "éviter le fardeau d'énormes frais médicaux" et d'énigmatiques "perturbations". Après des aller-retours entre le Pentagone et la Cour suprême, c'est actuellement le statu quo qui prévaut. Son administration a aussi essayé d'exclure les minorités sexuelles de la loi sur les discriminations au travail, au prétexte qu'elle ne s'appliquerait qu'aux différences hommes/femmes.

Pour elle, "la transition la plus difficile de [sa] vie" aura été de passer de Manhattan à la Pennsylvanie rurale, aime-t-elle à plaisanter, en référence à la période de sa vie où elle avait encore un corps et une identité d'homme. Quand elle est arrivée dans l'État au début des années 90, elle était encore connue sous le nom de Richard Levine, était arrivée avec femme et enfants, et ce qu'elle tient pour "un vide", mais qu'elle a depuis toujours su "compartimenter". L'affirmation de son genre se fera progressivement, jusqu'à le déclarer en public au début des années 2000, la cinquantaine passée. Rachel Levine ne s'attarde pas sur les difficultés de ce passage sensible de son existence, mais se veut transparente, pour l'exemple qu'il peut donner.

Née en 1957, diplômée de Harvard et de Tulane, Rachel Levine s'est spécialisée dans la pédiatrie, travaillant autant des enfants et des adolescents. De cette expérience professionnelle, elle tire son expertise sur les troubles de l'alimentation, ou l'usage de marijuana médicale, mais surtout sur les opiacés.