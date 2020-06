Racisme : Coca suspend à son tour la pub sur les réseaux sociaux

C'est l'une des marques les présentes sur les réseaux sociaux, et l'une de celles qui dépensent le plus d'argent en publicité. Mais "pendant au moins 30 jours", Coca-Cola a décidé de se mettre en mode veille et de suspendre toute promotion sur les différentes plateformes. Une façon pour le géant des boissons gazeuses de les inciter à faire preuve de plus de "transparence et de responsabilité", notamment sur la question du racisme. Son PDG, James Quincey, l'a martelé dans un bref communiqué : "Il n'y a pas de place pour le racisme dans le monde et il n'y a pas de place pour le racisme sur les réseaux sociaux".

Cette décision intervient alors qu'Unilever (Dove, Knorr...), un des autres leaders mondiaux de l'agroalimentaire et des cosmétiques, vient de mettre un terme à ses publicités sur Facebook, Twitter et Instagram aux Etats-Unis, au moins jusqu'à la fin de l'année. "Les marques ont le devoir d'aider à construire un écosystème numérique fiable et sûr. Il reste encore beaucoup à faire, en particulier en termes de division et de discours haineux pendant cette période électorale polarisée aux Etats-Unis", a expliqué Unilever pour justifier sa décision.