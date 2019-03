"Raid anti-Pyongyang" à Madrid : qu'est-ce que cet assaut qualifié d'attaque "terroriste" par la Corée du Nord ?

C'est le 22 février que la représentation diplomatique de Corée du Nord a été attaquée par un commando armé. Selon le juge d'instruction, deux des assaillants avaient amené le chargé d'affaires de l'ambassade au sous-sol pour l'inciter à faire défection, se présentant "comme des membres d'une association ou d'un mouvement de défense des droits de l'Homme pour la libération de la Corée du Nord".





Le commando, composé d'une "dizaine de personnes", avait "utilisé la force, avec des armes à feu factices, des machettes, des barres de fer et des couteaux" avant de prendre en otage les occupants, ligotés et la tête recouverte de sacs, a précisé le tribunal. Les membres du commando s'étaient ensuite enfuis à bord de deux véhicules de l'ambassade nord-coréenne, abandonnés plus tard, en emportant des ordinateurs, des documents et des téléphones.