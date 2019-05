Rajasthan : le Mayo College forme les élites de demain

Le Mayo College est situé au cœur du Rajasthan, le pays des Rois en Inde. Depuis plus de deux siècles, l'institution accueille des élèves un peu spéciaux : des futurs diplomates, ministres, chefs d'entreprise, mais aussi des princes légendaires qu'on appelle les Maharajas. Créé par les Anglais, à l'époque où ils occupaient l'Inde, le collège avait pour but de former une élite indienne et d'en faire une alliée au sein de l'empire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.