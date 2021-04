Ramadan : la pandémie complique le mois de jeûne dans le monde musulman

Difficile de trouver pratique plus opposée au couvre-feu que le ramadan. C'est après la tombée de la nuit que les fidèles se réunissent pour prier, rompre le jeûne en famille ou célébrer dans les lieux publics, après une journée sans boire ni manger. Selon les régions du monde, et la situation épidémique et sociale qu'elles vivent, le mois sacré du ramadan sera plus ou moins contraint par les restrictions en vigueur. Petit tour d'horizon de ce qui attend les pratiquants dans plusieurs pays musulmans.

Ainsi, un nouveau confinement vient d'être décrété et les autorités religieuses ont appelé à un respect strict des mesures-barrières. La plupart des marchés et des centres commerciaux ont été fermés, exception faite du commerce de fruits et légumes. La vente de dattes est notamment facilitée, pour préserver le rituel de rupture du jeûne, traditionnellement effectué avec ces fruits.

Dans le plus grand pays musulman du monde, en termes de nombre de pratiquants, les prières du soir seront autorisées cette année, contrairement à l'édition précédente. Mais l'accès aux mosquées indonésiennes sera limité à 50 % de leurs capacités et les fidèles devront apporter leurs propres tapis de prière. Les dignitaires religieux ont d'ailleurs appelé à privilégier les prières à la maison, tandis que les régions où l'épidémie flambe, comme la capitale Jakarta, ont interdit les célébrations collectives de la rupture du jeûne.

Alors que le mois de jeûne débute mercredi 14 avril dans la république islamique chiite, le ministre de la Santé a ainsi appelé à prier principalement chez soi, et à limiter les prières collectives à "une seule fois [par jour], avec un minimum de personnes et en plein air, en observant une distance de sécurité maximale et en portant le masque".

Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par l'épidémie de Covid-19, l'Iran fait désormais face depuis fin mars à ce que les autorités tiennent pour une "quatrième vague", encore plus violente que les précédentes. Le record de contaminations quotidiennes a d'ailleurs encore été battu lundi 12 avril, avec plus de 23.000 cas officiellement enregistrés. Désormais entièrement classé "rouge", le territoire iranien a fermé tous ses commerces non-essentiels et ses lieux de culte.

Face à la bronca, le gouvernement tunisien a dû faire demi-tour : le couvre-feu annoncé à 19hsera finalement repoussé à 22h. Le mois de ramadan s'annonce toutefois une fois de plus morose : "D'habitude après la rupture du jeûne, on sort, on se balade, on va dans la médina de Tunis, dans le village de Sidi Bou Saïd, on prend l'air, on s'invite", explique Samira Khalifi, une artiste peintre de 45 ans. "Mais cette année, on aura à peine le temps de faire un petit tour, ça va être triste, pénible", continue-t-elle.

Au Maroc, l'état d'urgence vient d'être prolongé d'un mois, tandis qu'un durcissement des règles de distanciation a été promulgué pour toute la période du ramadan.

Les prières collectives du soir dans les mosquées sont donc suspendues et les traditionnelles sorties en famille après la rupture du jeûne sont de fait interdites par le couvre-feu. L'état d'urgence se renforce aussi de mesures restrictives comme l'interdiction des fêtes et des rassemblements. Les frontières du royaume sont toujours fermées, et les liaisons aériennes avec une trentaine de pays, qui avaient repris grâce à des dérogations, ont été à nouveau suspendues.