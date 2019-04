Rapatriements de Syrie : le Conseil d'Etat rejette les requêtes de familles de djihadistes

Lors de l'audience, le juge des référés avait refusé la demande de ces deux avocats de saisir pour avis la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Me Marie Dosé, l'avocate de proches d'une autre Française Lydia F. et de ses deux enfants, à l'issue de cette audience, qu'elle envisageait de saisir la CEDH, sur la question de ces retours. "On est face à un des plus désastreux scandales humanitaires de la République: on fait payer à ces enfants le choix de leurs parents", a-t-elle réagi.





Le gouvernement refuse de ramener ses ressortissants, djihadistes et épouses, affiliés à l'EI, et n'a accepté jusqu'ici de rapatrier les enfants qu'au "cas par cas". Cinq orphelins sont ainsi revenus le 15 mars et une fillette de trois ans, dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak, l'a été le 27 mars. Des documents, révélés par Libération, témoignent que les autorités françaises ont préparé un plan très détaillé de rapatriement global de djihadistes français de Syrie et de leurs familles.