Rapport du GIEC sur le réchauffement climatique : comment agir ?

Ce qu'il faut éviter, ce sont donc ces 2°C de hausse, l'objectif est le seuil de 1,5°C. Car au-delà, même si l'on trouve une solution miracle pour faire redescendre le mercure, les conséquences seront quand même irréparables. "Le point de non retour, ça veut dire qu’on met en question la réversibilité du système climatique", détaille Roland Séférian. Selon les projections, au rythme actuel, ce seuil d'1,5°C sera franchi entre 2030 et 2052. Et l'on ne parle pas de ne rien faire : si aucune politique n'était menée et que l'on choisissait le laisser-faire, le thermomètre pourrait grimper jusque 5,5°C en 2100 !





Pour sauver notre planète, il va donc falloir mettre les bouchées doubles et l'on sait que cela ne va pas être aisé. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer "bien avant 2030" de 45 % par rapport à leur niveau de 2010. Pour beaucoup, l'objectif est inatteignable. "Il faut avoir des doutes parce que c’est aussi ces doutes qui permettent de poser des questions et de pointer du doigt les responsabilités des uns et des autres, reconnait Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, mais "ce qui est sûr aujourd’hui c’est qu’on n’a plus le choix." Et d'ajouter : "si on veut limiter les conséquences du dérèglement climatique, les recettes sont maintenant connues."