RDC : le volcan Nyiragongo est entré en éruption, les habitants "à l’abri" pour le moment

Après plusieurs heures d’interrogations, d'appréhension, puis de départ en catastrophe des riverains, le volcan Nyiragongo est finalement entré en éruption, samedi 22 mai à 19h, heure locale. Le principal danger provient du fait que ce mont surplombe Goma, une ville de plus de 670.000 habitants, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Nous allons donner de plus amples explications à la population pour la canaliser vers les directions où elle sera en sécurité", a-t-il avancé. Par ailleurs, la mission de l'ONU en RDC (Monusco) a précisé qu'un hélicoptère onusien a "mené un vol de reconnaissance au-dessus de la zone et a confirmé des activités d'éruption sur le Nyiragongo". Elle ajoute, cependant que "la coulée de lave se dirige vers le Rwanda. La ville de Goma et ses environs sont à l'abri."

Les premières suspicions apparues dans l’après-midi avaient en effet provoqué un mouvement de panique dans la ville et un flux de population vers le Rwanda voisin. "Je prends les enfants et on monte dans la voiture, il y a un risque que la coulée vienne sur Goma, on ne sait jamais", témoignait alors un habitant. De fortes lumières rougeoyantes sortant du cratère étaient visibles dans l’après-midi depuis Goma, alors qu'une odeur de soufre était perceptible dans la ville, située sur le flanc sud du volcan.