Rebond de l’épidémie aux Etats-Unis : "Une fracture électorale dans la gestion de la crise"

Dans le détail, le Texas a enregistré 5.996 nouvelles contaminations, soit une hausse de 73 % des cas d’infection, en partie liée à un foyer détecté dans une prison. La Californie inquiète également, où 5.500 personnes sont mortes du virus depuis le début de l’épidémie et où un habitant sur 200 a déjà été contaminé. Mais c’est en Arizona que l’augmentation du nombre de cas positifs, de 210 % en quinze jours, est la plus importante. Pendant ce temps, dans le nord-est des Etats-Unis, comme à New-York, la situation s’améliore.

Alors que l’épidémie semblait se stabiliser aux Etats-Unis, celle-ci repart à la hausse dans 30 Etats du sud du pays. La situation s’est même nettement aggravée ces deux dernières semaines au sein des Etats les plus vastes et les plus peuplés, le Texas, la Floride et la Californie.

En regardant le déconfinement décidé par chacun des Etats américains, on observe que le sud-ouest a été bien plus pressé que le nord-est de faire repartir l’économie et la vie sociale. A l’exception de la Californie, qui a été plus mesurée que ses voisins de la côte ouest et qui n’a "jamais complètement rouvert", selon Anne-Laure Beaussier, chercheuse au CNRS et auteure de "La Santé aux Etats-Unis : une histoire politique", à LCI. La chercheuse cite l’exemple de l’Alaska et l’Alabama, qui ont commencé à déconfiner fin avril ou du Texas et de la Floride qui se sont rouverts début mai, et constate "une corrélation entre les Etats qui ont rouvert le plus tôt et qui expérimentent une deuxième vague".

Ces Etats du sud-ouest, qui avaient été jusqu’ici relativement épargnés par le virus, sont forcés de rétropédaler et de freiner le déconfinement de leur population. La Floride a suspendu ce vendredi 26 juin la consommation d'alcool dans les bars, tandis que la Texas a ordonné leur fermeture immédiate. Le port du masque, lui, a été rendu obligatoire la semaine dernière dans les commerces et les transports de Californie, puis cette semaine en Caroline du Nord, au Nevada ou à Miami (Floride).

Aux Etats-Unis, deux stratégies ont été opérées pour le déconfinement et celles-ci sont liées majoritairement à la couleur politique : "Les Démocrates, notamment les Etats du nord-est, ont été beaucoup plus prudents, et le sont encore. Ils exhortent la population à porter des masques, aux gestes barrières. Dans les Etats républicains, ça a été plus brutal. Ils suivent le discours de Donald Trump et pensent qu’il faut sauver l’économie. Ils ont rouvert les bars par exemple et ne recommandent pas du tout les gestes barrières".

Anne-Laure Beaussier va plus loin en voyant "une fracture électorale et une polarisation de la société américaine" dans la gestion de la crise sanitaire : "La tendance démocrate pousse à la prudence et la tendance républicaine, plutôt à la réouverture de l’économie, à la liberté de mouvement."