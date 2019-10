La Turquie prête à intervenir au Kurdistan syrien, Trump promet d'"anéantir" l'économie turque si Ankara "dépasse les bornes"

CONFLIT - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé ce lundi qu'une offensive pouvait être lancée à tout moment par ses troupes contre une milice kurde positionnée dans le nord de la Syrie. "Nous nous préparons au pire", a réagi le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la Syrie.

"Il est hors de question pour nous de tolérer plus longtemps les menaces provenant de ces groupes terroristes." C'est par ces mots que Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse que la Turquie pourrait décider d'intervenir à tout moment dans le nord de la Syrie, contre une milice kurde.

"Il y a une phrase que nous répétons tout le temps : on pourrait entrer (en Syrie) n'importe quelle nuit sans prévenir. Il est absolument hors de question pour nous de tolérer plus longtemps les menaces provenant de ces groupes terroristes", a poursuivi le président turc.

Après les déclarations d'Erdogan, Donald Trump a réagi et a promis d'"anéantir" l'économie turque si Ankara allait selon lui trop loin en Syrie. "Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie", a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

Le Pentagone en a rajouté une couche en disant "ne pas cautionner" l'intervention promise par la Turquie. "Le ministère de la Défense a indiqué clairement à la Turquie - comme l'a fait le président - que nous ne cautionnons pas une opération turque dans le nord de la Syrie", a indiqué le Pentagone dans un communiqué.