Grève pour le climat : Greta Thunberg, cette militante écolo de 16 ans qui inspire toute une génération

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, depuis quelques mois, le nom de Greta Thunberg fait la une de l'actualité en Suède et au delà. C'est là-bas, depuis Stockholm, que cette adolescente, alors âgée de 15 ans, s'est impliquée pour le climat. A tel point que la jeune fille a réussi à se faire entendre à la COP24, en décembre dernier, en Pologne. Depuis, alors que sous son impulsion, les grèves pour le climat se multiplient partout dans le monde, la jeune suédoise n'hésite pas à se joindre à ses nouveaux compagnons de protestation et voisins européens, comme ce jeudi à Bruxelles ou ce vendredi à Paris.





Sans détour, elle s'est notamment exprimée ce 21 février devant le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, appelant l'UE à se doter d'un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effets de serre de 80% d'ici 2030, "deux fois plus ambitieux" que l'engagement actuel du bloc au sein de l'accord de Paris. L'objectif actuel de 40% n'est "pas suffisant pour protéger le futur des enfants qui grandissent aujourd'hui", a-t-elle asséné dans le grand amphithéâtre du Conseil économique et social européen dont elle était l'une des invités d'honneur. A-t-elle entendu quoi que ce soit laissant penser que les dirigeants européens pourraient s'engager dans cette voie plus ambitieuse? "Non", répond-elle aux journalistes en conférence de presse, laissant apparaître un rare sourire dans un visage encadré de nattes.