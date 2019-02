Réchauffement climatique : les ours polaires aux portes des maisons

Une cinquantaine d'ours blancs ont investi Belouchia Gouba, la ville située en Nouvelle-Zemble, l'archipel russe de l'océan Arctique. Le réchauffement climatique et la présence de décharges à ciel ouvert pourraient expliquer la présence de ces bêtes en quête de nourriture. Ces animaux représentent une franche menace pour l'homme, mais l'agence russe en charge de l'environnement se refuse d'abattre ces espèces menacées d'extinction.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.