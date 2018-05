Réchauffement climatique : un archipel norvégien menacé

Le réchauffement climatique, c'est une réalité scientifique que certains continuent à nier. Toutefois, on le constate dans les courbes de température. Au Svalbard, un archipel norvégien situé dans l'Océan Arctique, les températures ont augmenté de dix degrés ces 30 dernières années. Résultat, cette région composée à 60% de glaciers est en train de fondre.



