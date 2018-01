Recherche de pétrole dans des zones vierges de l'Arctique : Greenpeace perd une bataille

Les organisations Nature et Jeunesse, Campagne des Grands-Parents pour le Climat et Greenpeace ont accusé la Norvège de ne pas respecter une récente disposition de la constitution du pays qui garantit le droit de tous à un environnement sain. Les plaignants estiment aussi que ces licences d'exploration pétrolière vont à l'encontre de l'Accord de Paris signé par Oslo en 2016, qui vise à limiter à moins de 2°C le réchauffement climatique.





"Trois des licences visent les zones les plus septentrionales et les plus éloignées de la côte jamais ouvertes à la prospection", a déclaré Ingrid Skjoldvær, de Nature et Jeunesse, dans Le Monde. Elles sont à la limite de la banquise, ce qui rend les forages très compliqués. En cas d’accident, les dommages causés pourraient être énormes."