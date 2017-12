Recherchée par la France, une mère de famille partie en Syrie avec ses trois enfants arrêtée

Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis samedi par la justice française, la femme de 35 ans a été arrêtée à l'aéroport Malpensa de Milan par la police antiterroriste de Milan et des agents de la police des frontières. Elle a été placée en détention en attendant d'être extradée en France et les trois enfants ont été confiés à leur père. "Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et soustraction de mineurs par ascendants en relation avec une entreprise terroriste", selon une source judiciaire française.