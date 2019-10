Reconnaissance faciale : le cas emblématique du Royaume-Uni

JT 20H - Le secrétaire d'État appliqué au numérique a annoncé lundi qu'il souhaitait évaluer les possibilités d'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'Hexagone. Notre voisin, le Royaume-Uni, en fait déjà grand usage. Comment cela fonctionne-t-il ?

Il y a des caméras dans tous les coins de rue de Londres, 500 000 en tout. Ce qui fait de la capitale anglaise l'une des villes les plus surveillées au monde. Une lutte quotidienne contre l'insécurité qui a justifié l'utilisation par la police d'une technologie plus pointue encore que la simple vidéo. Il s'agit de la reconnaissance faciale. Si elle est légale en Grande-Bretagne, aucune règle spécifique n'encadre son utilisation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.