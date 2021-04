Reconnu coupable du meurtre de George Floyd, qu'est-ce qui attend Derek Chauvin ?

DEROULE - Après trois semaines de procès, les jurés qui s'étaient retirés lundi ont reconnu l'ancien officier de police de Minneapolis coupable de la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Quelle est la suite des évènements ?

Et maintenant ? À l'issue de trois semaines d'un procès sous haute tension, les douze jurés, d'origines ethniques diverses, qui délibéraient depuis lundi, ont conclu à la culpabilité du policier américain, Derek Chauvin, sur les trois chefs d'accusation qui le visaient dans le procès du meurtre de George Floyd.

Déjà renvoyé des forces de l'ordre, l'agent de 45 ans, masque filtrant sur le visage, n'a pas montré d'émotion particulière à l'énoncé du verdict. Immédiatement menotté, il a été écroué.

La sentence prononcée dans huit semaines

Il faudra attendre encore huit semaines avant que le juge Peter Cahill prononce sa sentence, a précisé l'intéressé ce mardi. Après l'énoncé du verdict, ce dernier a révoqué la caution de Derek Chauvin qui avait été remis en liberté en octobre dernier après s'être acquitté d'une caution d'un million de dollars. C'est donc en prison que celui qui incarne aujourd'hui le visage des violences policières aux États-Unis va attendre sa condamnation. Grâce à un accord entre le bureau du shérif du comté de Hennepin et le département des services correctionnels du Minnesota, il a été transféré à environ 40 km à l'est du centre-ville de Minneapolis au Oak Park Heights, considérée comme l'une des prisons les plus sûres des États-Unis, a précisé Sarah Fitzgerald, porte-parole de l'Établissement correctionnel du Minnesota, à CNN.

Quelle est la peine encourue ?

Le système judiciaire du Minnesota prévoit une peine de douze ans et demi de prison pour meurtre en cas de première condamnation. Mais la peine de Derek Chauvin pourrait être rallongée si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes, une peine plus sévère que ne le prévoient les recommandations ayant été demandée dans cette affaire. À titre de repère, l'incrimination la plus grave, meurtre non-intentionnel au deuxième degré, peut entraîner jusqu'à quarante ans de prison tandis que le meurtre au troisième degré en vaut jusqu'à 25. Pour rappel, outre la procédure pénale désormais achevée, le policier avait fait l'objet de poursuites au civil de la part de la famille de George Floyd, soldées en mars par un accord selon lequel la ville de Minneapolis avait versé 27 millions de dollars aux proches du quadragénaire afro-américain.

Les trois autres policiers accusés de la mort de Floyd devraient être jugés ensemble en août. Tou Thao, Thomas Lane et J. Alexander Kueng sont tous accusés d'avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et d'avoir aidé et encouragé l'homicide involontaire coupable au deuxième degré.