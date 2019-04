Reconstruction de Notre-Dame : 800 millions d'euros de dons déjà récoltés

Dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'incendie de Notre-Dame, nous avons assisté un incroyable élan de solidarité bien au-delà de nos frontières. Huit cents millions d'euros ont déjà été récoltés. Une grande partie de cette somme sera versée par des riches entrepreneurs, mais d'autres donateurs anonymes, bien plus modestes, se sont aussi manifestés.



