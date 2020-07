Recrudescence de cas : ces régions d'Espagne qui prennent des mesures restrictives

La semaine dernière, l’Espagne a enregistré plus de 5.700 nouveaux cas de Covid-19, un nombre en nette augmentation par rapport à la semaine précédente où moins de 3 000 nouvelles contaminations avaient été recensées. De plus, 150 foyers de contamination sont toujours actifs dans le pays, bien que le gouvernement espagnol assure de la capacité de chaque région à gérer l’apparition de nouveaux foyers. Un nouvel état d’alerte a ainsi été écarté par l’exécutif mais, face à cette aggravation de la situation, les autorités locales ont pris de nouvelles restrictions, cette fois dans la région de Murcie, au sud-est du pays.

Là-bas, ce sont les discothèques et les bars nocturnes ne possédant pas de terrasse qui ont dû fermer leurs portes ce lundi 20 juillet. Le président de la région Fernando Lopez Miras l’a annoncé lui-même dans un message sur Twitter, ajoutant interdire les réunions de plus de 15 personnes. Deux municipalités, Cieza et Totana, sont concernées par d'autres mesures : les centres de jour accueillant des personnes âgées y sont fermés jusqu’à nouvel ordre et les visites sont restreintes dans les maisons de retraites, ainsi que dans celles de Murcie.