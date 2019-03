Redevance télé : combien versent nos voisins européens ?

Avec 139 euros par an, la redevance que nous versons n'est pas la plus cher d'Europe. Certains de nos voisins paient encore plus. C'est 164 euros en Angleterre, 216 euros en Allemagne et 392 euros en Suisse. Comment ça se passe dans ces pays ? Est-ce que les règles sont-elles les mêmes ?



Ce vendredi 29 mars 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la redevance en Europe. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 29/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.