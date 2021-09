Réduction des visas : l'Algérie convoque l'ambassadeur de France

"Cette décision qui est intervenue sans consultation préalable avec la partie algérienne comporte l'anomalie rédhibitoire d'avoir fait l'objet d'un tapage médiatique générateur de confusion et d'ambiguïté quant à ses motivations et à son champ d'application", a estimé le ministère algérien des Affaires étrangères au sujet de cette réduction drastique. Il a en outre déploré un "acte malencontreux qui frappe de précarité et d'incertitude un domaine sensible de coopération" entre les deux pays.

Le 28 septembre, le Maroc avait regretté la "décision injustifiée" de la France concernant les visas.