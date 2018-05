Référendum sur l'avortement : 68% des Irlandais favorable à l'autorisation de l'IVG

Un second sondage, réalisé par Behaviour & Attitudes pour le compte de la chaîne publique RTE, auprès de 3.800 électeurs, donne le "oui" encore plus largement en tête avec 69,4% contre 30,6% pour le "non".





Le décompte des voix doit démarrer samedi à 08H00 GMT et le résultat final devrait être connu samedi dans l'après-midi.





La consultation posait précisément la question de l'abrogation du 8e amendement de la constitution irlandaise, introduit en 1983, qui interdit l'avortement au nom du droit à la vie de "l'enfant à naître (...) égal à celui de la mère".