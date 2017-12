Réforme fiscale de Trump : pour protester, il envoie un colis rempli de crottin au secrétaire au Trésor américain

Ardemment défendue par l’administration Trump, la réforme fiscale devrait s’accompagner de baisses d’impôts historiques outre-Atlantique, le Congrès les évaluant à près de 1500 milliards de dollars. Mais elle est loin de faire l’unanimité. Après avoir enquêté sur le terrain, Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême-pauvreté, ne cachait ainsi pas son pessimisme le 15 décembre dernier. Selon lui, la réforme "représenterait l'augmentation la plus forte dans les inégalités qu'on puisse imaginer".





Et pour cause : le gouvernement "s'est concentré sur des économies d'envergure et sur la suppression de nombreux programmes" sociaux pour la financer. Un "virage dramatique de la politique américaine sur l’extrême pauvreté", regrettait le rapporteur onusien.