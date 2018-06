REGARDEZ - Gigantesque incendie dans une des plus belles écoles d'art en Ecosse

Selon l'agence Press Association, l'incendie s'est étendu au campus voisin et à une boîte de nuit. "Le Mack est en cours de rénovation depuis le dernier incendie dévastateur survenu en 2014", a expliqué un député de Glasgow, Paul Sweeney, sur Twitter. Le bâtiment est le "plus important architecturalement à Glasgow", "nous ne pouvons pas perdre ce bâtiment", a ajouté le député, "dévasté" par la nouvelle de l'incendie.





Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) était l'un des principaux représentants de l'Art Nouveau, célèbre pour son goût pour les bâtiments aux lignes épurées et les meubles à angles droits. La Glasgow school of arts, une des plus anciennes institutions britanniques dédiées à l'art et au design, a été fondée en 1845 et a formé des artistes contemporains majeurs. Son bâtiment emblématique a été construit entre 1897 et 1909.