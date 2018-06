REGARDEZ - Un plafond s'écroule sur des clients dans un centre commercial chinois

Un nuage de poussière et de fumée se répand alors. Des personnes témoins de la scène volent au secours des victimes coincées sous les débris. On aperçoit notamment une personne âgée s'extraire, manifestement choquée, et soutenue par plusieurs personnes.





Au total, ce sont huit personnes qui ont été blessées dans cet accident. Elles ont été transportées à l'hôpital. Le centre commercial est fermé le temps de l'enquête afin de comprendre les raisons de cet effondrement.