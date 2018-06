Relations commerciales : Washington relance les hostilités avec Pékin

"Cette situation ne peut plus durer". Après avoir menacé la Chine de représailles économiques, Donald Trump passe à l'action : le président américain a annoncé vendredi l'imposition de tarifs douaniers de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises. La réponse de Pékin n'a pas traîné, puisque des droits de douane identiques vont être imposés.





Donald Trump, selon qui ces nouvelles taxes doivent compenser le vol de la propriété intellectuelle et de technologies américaines, a prévenu qu'il pourrait aller plus loin si la Chine venait à répliquer. "Ma formidable relation avec le président Xi de Chine et la relation de notre pays avec la Chine sont importantes pour moi. Cependant, le commerce entre nos nations est très inéquitable, depuis très longtemps", a fait valoir Donald Trump dans un communiqué. L'objet de son courroux ? Des pratiques commerciales "déloyales" en particulier l'acquisition de la propriété intellectuelle et de technologies américaines.