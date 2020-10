Covid-19 : que sait-on des (multiples) traitements reçus par Donald Trump ?

Dans le cocktail de médicaments reçus par le président américain figure aussi la dexaméthasone. "Le virus entraîne une réaction inflammatoire très forte et provoque des insuffisances respiratoires", rappelle Martin Blachier. "La dexaméthasone est un anti-inflammatoire. Son objectif est donc de calmer l’inflammation pour éviter que l’état du patient ne s’aggrave." Et cela semble fonctionner. "Il a été démontré que, chez des patients montrant des signes de gravité, la mortalité est réduite d’environ 20 à 25%", assure le chef des urgences de l’hôpital Bichat. "Ce n’est pas un médicament miracle, mais pour des patients dont l’état de santé se dégrade de manière rapide, cela permet de réduire le risque d’aller en réanimation."

Les médecins de Donald Trump lui ont également prescrit du zinc et de la vitamine D. "À ma connaissance, il n’y a pas de documentation sur l’intérêt de ces médicaments", réagit le Pr Casalino. "Certains articles scientifiques montrent tout de même que les patients ayant un déficit en zinc ou en vitamine D ont plus de complications." Pour autant, selon lui, il est encore prématuré de dire "que ces traitements améliorent la survie des malades". Pas plus que la mélatonine ou l’aspirine, également prescrits au candidat républicain à l’élection américaine. "Ces médicaments font partie du traitement des symptômes", analyse le chef des urgences de l’hôpital Bichat, et permettent de faire baisser la température, par exemple.