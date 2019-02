Rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un au Vietnam

Le deuxième sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord a eu lieu, mercredi 27 février 2019 à Hanoï, au Vietnam. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un a débuté par une longue poignée de mains pour démontrer que les promesses d'accord historique entre les deux pays sur la question du nucléaire tenaient toujours. Les deux chefs d'Etat vont s'entretenir seul à seul, puis dîneront en petit comité. Les résultats de ce sommet sont attendus le 28 février.



