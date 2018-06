Rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un : l'heure de vérité sonnera bientôt

Le rendez-vous entre le président américain, Donald Trump, et le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, aura lieu ce mardi 12 juin à Singapour. Une journée particulière qui marquera l'heure de vérité entre ces deux dirigeants superpuissants. Ils préconisent une marche vers la paix alors qu'ils s'insultaient encore il y a de cela quelques semaines. Le dossier crucial du nucléaire y sera également abordé et jusqu'alors, aucun scénario n'est à exclure quant au déroulement de cette rencontre.



