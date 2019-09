Rencontre exclusive avec Edward Snowden

JT 20H - Il a défié les services de renseignements américains, et le paiera sans doute toute sa vie. Exilé en Russie, Edward Snowden nous a accordé une interview exclusive.

Edward Snowden est l'homme le plus détesté des services de renseignements américains. En 2013, ce lanceur d'alerte révèle que les États-Unis sont capables d'écouter la planète entière. Accusé d'espionnage, il échoue en Russie, où il vit toujours. Le 17 septembre 2019, il sort un livre intitulé "Mémoire vive". Découvrez l'interview exclusive qu'il a accordée à nos envoyés spéciaux.



