Rencontre Macron-Erdogan : "Nous avons des désaccords sur les libertés individuelles"

Sur un plan plus consensuel, les deux dirigeants ont salué les accords trouvés dans le domaine de la coopération agricole, de l'aviation (accord entre Airbus et Turkish Airlines), de la défense (signature d'un protocole avec le consortium franco-italien Eurosam) et vanté les convergences de vues dans la lutte contre le terrorisme, sur le dossier syrien et celui de Jérusalem. "Nous avons des intérêts en commun et de nombreux défis à relever ensemble", a insisté Emmanuel Macron.





En revanche, les deux dirigeants ont acté le gel de toute négociation en vue d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, sur fond, là encore, d'atteintes aux libertés fondamentales. "On ne peut pas implorer indéfiniment qu'on nous prenne au sein de l'UE", a estimé Recep Tayyip Erdogan. De son côté, Emmanuel Macron, tout en plaidant pour que la Turquie reste "pleinement" au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, a jugé que "les évolutions récentes et les choix qui ont été fait ne permettent aucune avancée". Le président français n'a d'ailleurs pas évoqué "d'adhésion", mais la perspective d'une "coopération" entre la Turquie et l'Union européenne.