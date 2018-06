Rendez-vous à Singapour pour le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord

Le président américain s'est entretenu avec Kim Jong-chol, bras droit du leader nord-coréen, le 1er juin. Ce dernier lui avait en fait remis en main propre une lettre de la part de Kim Jong-un. Par la suite, Donald Trump a finalement confirmé que le sommet entre Washington et Pyongyang aura bien lieu. Il se tiendra le 12 juin, à Singapour.



