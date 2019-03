Renoncement de Bouteflika : la fin d'un régime ?

En Algérie, chacun savait qu'Abdelaziz Bouteflika était incapable de diriger le pays. Depuis 1999, il a été élu puis réélu avec des scores supérieurs à 80%, mais des taux de participation très faibles. On pensait que les Algériens s'étaient fait une raison avant le début des manifestations il y a trois semaines. Le renoncement du président algérien est-il le départ d'un homme ou la fin d'un régime ? Que va-t-il se passer dans ce pays ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.