Renvoi du Premier ministre, accusation de "coup d'État", manifestations... Que se passe-t-il en Tunisie ?

Dimanche 25 juillet, des milliers de Tunisiens ont fait fi du couvre-feu pour célébrer la nouvelle. Peu avant dans la soirée, pendant une réunion d’urgence au palais Carthage, le président Kaïs Saïed s’arrogeait les pleins pouvoirs en limogeant son Premier ministre Hichem Mechichi et en suspendant les travaux du Parlement. "Selon la Constitution, j’ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l’État et le peuple tunisien", a annoncé le président en place depuis 2019, sur le compte Facebook de la présidence, en se fondant sur l’article 80 du texte.

Celui-ci dispose qu’en cas de "péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle". Le chef de l’État a justifié l’invocation de cet article par le fait que le pays traversait "les moments les plus délicats" de son histoire et a entrepris de rassurer sur ses intentions, se défendant de tout coup d’État : "Ce n’est ni une suspension de la Constitution ni une sortie de la légitimité constitutionnelle, nous travaillons dans le cadre de la loi". Depuis, le président a limogé le ministre de la Défense Ibrahim Bartagi et la porte-parole du gouvernement Hasna Ben Slimane, également ministre de la Fonction publique et ministre de la Justice par intérim.

Concrètement, les activités du Parlement, avec lequel Kaïs Saïed entretient des rapports délicats depuis son élection, sont gelées pour une durée de 30 jours et l’immunité des députés levée. Il appartient désormais au président de désigner les membres de son nouveau gouvernement mais aussi de diriger le parquet afin de suivre toutes les affaires soulevées contre les députés. La mesure visant le Parlement s’est traduite quelques heures plus tard par l’armée empêchant son président Rached Ghannouchi d’accéder au siège du Parlement, ainsi que sa vice-présidente et des députés du parti Ennahdha. Le parti islamiste majoritaire à l’Assemblée a d’ailleurs rapidement dénoncé dans un communiqué "un coup d’État contre la révolution et contre la Constitution".