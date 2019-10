Report de l'accord sur le Brexit : Boris Johnson envoie deux lettres à l'Union européenne

JT 20H - Contraint par les députés britanniques, Boris Johnson envoie une lettre à Bruxelles pour demander un report du Brexit. Il envoie aussi une deuxième pour expliquer que ce report serait dommageable pour le Royaume-Uni et ses partenaires européens.

Samedi, le Parlement britannique a repoussé le vote de l'accord sur le Brexit et obligé le Premier ministre Boris Johnson à demander un report de trois mois à l'Union européenne. Ce dernier a donc envoyé une lettre sollicitant une prolongation de l'accord au 31 janvier 2020 à Bruxelles. Cependant, dans une deuxième, il explique que l'Europe ne devrait pas repousser ce divorce.



