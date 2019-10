Report du vote sur le Brexit: retour sur un énième coup de théâtre au Parlement britannique

REPORTÉ ! - Les députés britanniques ont adopté un amendement demandant le report du vote sur le nouvel accord de Brexit. Un coup dur pour Boris Johnson qui refuse de négocier un nouveau report avec l'Union européenne.

Énième rebondissement autour du Brexit ! Un amendement demandant le report du vote de l'accord de Brexit par le Parlement britannique a été adopté samedi 19 octobre par la Chambre des communes, à douze jours de la date prévue de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Une course contre la montre qui révèle "l'incapacité des institutions britanniques à prendre une décision", selon Samuel Faure, maître de conférences en science politique et directeur des relations internationales à Sciences Po Saint-Germain (Université Paris-Seine), contacté par LCI.

Présenté par le député britannique Oliver Letwin, l'amendement (adopté à 322 voix pour) a pour but selon son auteur de garantir que les lois d'applications, nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord, soient étudiées et votées. "Une police d'assurance" selon Oliver Letwin, favorable à l'accord présenté au parlement, qui souhaite éviter que les partisans d'un Brexit dur sabotent ces lois d'application pour finalement provoquer un "no deal."