Afghanistan : "la peur au ventre", à la rencontre de ces femmes qui continuent de travailler malgré la menace des talibans

Leur pays a changé de régime et elles craignent le pire. Depuis quelques semaines que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, les femmes ont largement disparu de l'espace public. Symbole de ce changement, la plupart des salons de beauté ont fermé à Kaboul.

Mais dans une petite rue, derrière de lourds rideaux beiges, deux coiffeuses travaillent en cachette, lumières éteintes. Ce jour-là, devant notre envoyée spéciale Liseron Boudoul, elles maquillent et coiffent une Afghane qui va se marier. Car leurs compatriotes, disent-elles, "ont besoin de nous, mais on ne peut plus travailler librement. Alors, on se cache et on travaille avec la peur au ventre".