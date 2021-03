Le golfe de Guinée, nouveau terrain de chasse des pirates des mers

Ainsi, les attaques de navires pour enlever leurs équipages et les échanger contre des rançons sont devenues très fréquentes ces dernières années dans le golfe, alors que 130 des 135 enlèvements de marins recensés dans le monde l’année dernière ont eu lieu dans le golfe de Guinée. Pour lutter contre ce fléau, de multiples mesures ont été prises, le Danemark annonçant récemment qu’il allait envoyer une frégate et 175 marins pour lutter contre ces pirates entre novembre 2021 et mars 2022.

Localement, au large du port de Douala, au Cameroun, dans la zone de "mouillage", où les navires sont à l’arrêt et donc plus vulnérables, les équipages ont renforcé leur sécurité pour empêcher les pirates de monter à bord. Des mesures insuffisantes selon les forces maritimes camerounaises. "Ça ne suffit pas ! Ça ne peut pas arrêter le brigand, le pirate. Il va, en quelques minutes, escalader ça", indique un membre du bataillon camerounais d’intervention rapide (BIR).

Pour Alkie Maragakis, le commandant du navire Vantage Monrovia, l’attaque de pirates est une obsession et tout a été fait pour s’en prémunir, le navire disposant d’une "citadelle", une pièce secrète et blindée, l’ultime SAS de sécurité pour les marins. "C’est notre pièce spéciale où nous avons préparé de la nourriture, de l’eau et des couvertures. On peut rester un, deux ou trois jours dans la citadelle, sans aucun problème", explique le capitaine.

Outre les navires-citernes ou les portes-conteneurs, les plateformes pétrolières et leurs expatriés figurent parmi les lieux à surveiller et protéger en priorité pour le colonel François Pelene, coordonnateur du bataillon d’intervention rapide : "Quand vous voyez des plateformes comme ça, il y a beaucoup de monde à l’intérieur. Vous allez trouver plein d’expatriés là-dedans. Pour ces pirates-là, ce sont vraiment des cibles à valeur ajoutée."