"République de Macédoine du nord" : Athènes et Skopje s'accordent (enfin) sur le nouveau nom de la Macédoine

ENTENTE - Athènes et Skopje ont trouvé un accord sur le futur nom de la Macédoine. L'ancienne composante de la Yougoslavie s'appellera désormais la République de Macédoine du nord, six petites lettres supplémentaires qui marquent la fin d'un contentieux de plus de 25 ans et qui laisse la porte ouverte à un déblocage de l'adhésion de ce petit Etat à l'UE et à l'Otan.