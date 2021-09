Le TikTok chinois limite son utilisation à 40 minutes par jour pour les moins de 14 ans

"Afin d'augmenter encore la protection des jeunes, nous avons annoncé avant le 1er juin que nous mettrons en place les mesures de protection de la jeunesse les plus strictes de l'histoire de la plateforme", a expliqué ByteDance dans un communiqué . En complément de ces restrictions inédites, les moins de 14 ans de la version chinoise de TikTok n'auront plus le loisir de consulter n'importe quel contenu sur la plateforme. Les utilisateurs seront automatiquement basculés en mode "jeune".

Le réseau social qui compte plus de 600 millions d'utilisateurs chinois a limité l'accès du jeune public à 40 minutes par jour. Il ne sera par ailleurs accessible qu'entre 22h et 6h du matin.

Cette version alternative de Douyin propose "des expériences de vulgarisation scientifique nouvelles et intéressantes, des expositions dans des musées et des galeries, de beaux paysages à travers le pays, des explications sur les connaissances historiques". "Ces contenus pourront éveiller l'intérêt des enfants dans un certain domaine, leur permettre d'apprendre et d'en tirer quelque chose en regardant la vidéo", peut-on lire dans la note postée sur le service de messagerie instantanée QQ.