Élection américaine : Joe Biden vainqueur

Joe Biden, qui fut le fidèle vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, avait parié qu'une campagne modérée axée sur les travailleurs redonnerait aux démocrates les clés de la Maison-Blanche, et le pari a manifestement payé. L'expérimenté Biden (77 ans) a repris à Donald Trump trois États industriels qui avaient échappé à Hillary Clinton il y a quatre ans : le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, "le cœur de cette nation", a-t-il dit vendredi soir.

Ces quatre derniers jours ont été marqués par le suspense... et les menaces. Mais samedi, c'est Joe Biden qui a été donné vainqueur avec au minimum 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l'État-clé de Pennsylvanie, selon les grands médias américains dont CNN et le New York Times. Il va devenir ainsi le 46e président des États-Unis.

"Je suis honoré et empli d'humilité par la confiance que les Américains m'ont fait ainsi qu'à la vice-présidente élue", a déclaré Joe Biden dans un communiqué. "Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation", a-t-il ajouté. "Il est temps que l'Amérique se rassemble et panse ses plaies (...). Nous sommes les Etats-Unis d'Amérique. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, si nous le faisons ensemble", a-t-il encore dit.

Au total, le démocrate a obtenu plus de 74 millions de voix, contre 70 millions pour Donald Trump. Ce "vote populaire" n'a pas de valeur dans le système électoral américain, mais il renforce, selon les démocrates, la légitimité politique du prochain président.