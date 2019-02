Sénégal : le président sortant Macky Sall revendique la victoire dès le 1er tour

Un résultat anticipé et contesté par avance par ses deux principaux rivaux : l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, et le député "antisystème" et ex-inspecteur des impôts Ousmane Sonko, 44 ans, les seuls ayant rassemblé suffisamment d'électeurs pour être en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour. S'exprimant moins d'une heure avant l'annonce du Premier ministre, lors d'une conférence de presse conjointe, les deux principaux rivaux de Macky Sall avaient mis en garde le pouvoir contre toute proclamation prématurée de victoire.





"A ce stade, un deuxième tour s'annonce", a déclaré Idrissa Seck, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle. A ses côtés, le député Ousmane Sonko s'est également exprimé : "Dans l'état actuel du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle". Mais "les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection", a déclaré M. Dionne, créditant Macky Sall d'une victoire dans toutes les régions du pays, à une exception près, avec un résultat final d'"au moins 57%" des suffrages.





L'affluence a été forte dès l'ouverture des bureaux à Fatick (centre), où a voté Macky Sall, mais aussi à Thiès (ouest), où Idrissa Seck a accompli son devoir civique. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, selon les différentes missions d'observation électorales, mais avant même la fermeture des bureaux, les camps d'Ousmane Sonko et d'Idrissa Seck ont dénoncé des "irrégularités". Les résultats officiels des commissions de recensement des votes doivent être publiés dans chaque département avant mardi à midi. Ils seront ensuite proclamés à l'échelle du pays par la Commission nationale de recensement, au plus tard vendredi à minuit.