Législatives en Espagne : victoire pour le PSOE de Pedro Sanchez, l'extrême droite entre en force au Parlement

Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir en juin dernier en renversant le conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, sera donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner.





En face, les conservateurs du Parti populaire (PP) en pleine dégringolade et les libéraux de Ciudadanos n'étaient pas en mesure de réunir les voix pour l'en empêcher. Le PP remporte 66 sièges, son plus bas historique, contre 137 en 2016, et Ciudadanos 58, contre 32 en 2016.